Кудрин: продолжительность "застоя" бьёт рекорды 90-х

Российская экономика, которую никак не получается вывести на рельсы "устойчивого роста", удостоилась критики главы Счётной палаты Алексея Кудрина.

По словам чиновника, нынешнее её состояние удручает настолько, что "даже в советское время такого не было". А говорить о крупных проблемах можно было ещё в 2010 году, уверен Кудрин.

"Больше 10 лет средний темп экономического роста в стране составляет в пределах 1% в год. Такого даже в советское время не было. А если копнуть глубже — с середины ХIХ века, если не считать войн и революций", — рассказал Кудрин.

Потери коснутся всех — и особенно бедных. Их количество, напомнил чиновник, выросло уже до 20,5 млн человек.

"Чуть более 12 с половиной тысяч рублей — мизерные деньги для взрослого человека. Раз бедных стало больше, значит, спрос будет ниже. Часть граждан из-за неопределённости с работой предпочтет отложить копейку на черный день, не тратясь на покупку товаров. Какая-то продукция окажется невостребованной", — уверен чиновник.

Для "лечения" уже сейчас нужны мощные структурные сдвиги, и особенно — процессы, в ходе которых получится грамотно перераспределить расходы.