Лавров: боевые действия в Карабахе продолжаются

Несмотря на достигнутые договорённости, в Нагорном Карабахе все ещё продолжается вооружённый конфликт. Необходимо обеспечить выполнение принятых решений с обеих сторон, в частности, согласовать шаги по линии министерств обороны Азербайджана и Армении.

Об этом сообщил Сергей Лавров, глава МИД РФ.

"Мы видим, что пока эта договоренность соблюдается не в полной мере и боевые действия продолжаются. Мы рассчитываем, что в контактах, в которых мы находимся и с вами, и с нашими азербайджанскими коллегами, в том числе по линии министерств обороны, позволят обеспечить полное выполнение договоренностей, которые были согласованы в трехстороннем формате", — уточнил политик в ходе общения с Зорабом Мнацаканяном (МИД Армении).

По словам собеседника Лаврова, виноват Азербайджан: именно там не соблюдают режим перемирия. Мнацаканян предложил разработать и применить специальные "механизмы верификации перемирия".