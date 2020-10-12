В Кремле оценили итоги переговоров по Карабахскому конфликту

Факт того, что переговоры представителей Армении и Азербайджана всё же состоялись на московской площадке, позволяет говорить об успешности посреднической миссии РФ. Теперь нужно просто аккуратно следовать достигнутым договорённостям и не поддаваться на провокации.

"Мы высоко оцениваем сам факт приезда двух министров, которые откликнулись на инициативу президента и приехали в Москву. Также высоко оцениваем работу, которую проделали президенты Владимир Путин, Ильхам Алиев и премьер-министр Никол Пашинян", — сообщил для СМИ пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков.

Многочасовые переговоры (по уточнённым данным, продлившиеся около 11 часов) позволили заключить временное перемирие "для гуманитарных целей". Однако буквально через сутки и Армения, и Азербайджан обвинили друг друга в возобновлении огня, в частности, в артобстрелах.