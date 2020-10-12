Факт того, что переговоры представителей Армении и Азербайджана всё же состоялись на московской площадке, позволяет говорить об успешности посреднической миссии РФ. Теперь нужно просто аккуратно следовать достигнутым договорённостям и не поддаваться на провокации.
"Мы высоко оцениваем сам факт приезда двух министров, которые откликнулись на инициативу президента и приехали в Москву.
Также высоко оцениваем работу, которую проделали президенты Владимир Путин, Ильхам Алиев и премьер-министр Никол Пашинян", — сообщил для СМИ пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков.
Многочасовые переговоры (по уточнённым данным, продлившиеся около 11 часов) позволили заключить временное перемирие "для гуманитарных целей". Однако буквально через сутки и Армения, и Азербайджан обвинили друг друга в возобновлении огня, в частности, в артобстрелах.
"Сейчас мы очень внимательно наблюдаем за ситуацией, видим сообщения с обеих сторон о нарушениях, но считаем, что выполнение достигнутых договоренностей чрезвычайно важно для того, чтобы в перспективе выйти полностью на отказ от боевых действий и переход к политико-дипломатическим средствам урегулирования конфликта", — резюмировал Песков.
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