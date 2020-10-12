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Как "помирить" Россию и ЕС? Мнение эксперта

Отношения России и Евросоюза, ранее вполне неплохие, становятся всё хуже и хуже. Для определения ситуации отлично подходит термин "деградация". Какие шаги нужно предпринять дипломатам по обе стороны "баррикад", чтобы наладить отношения?

Как "помирить" Россию и ЕС? Мнение эксперта

Комментирует специально для читателей сайта "Правда. Ру" руководитель информационного офиса Совета Европы в России, доцент МГИМО МИД РФ Николай Топорнин.

 

Когда начались проблемы

"Хочу сказать: отношения стали резко деградировать примерно с 2014 года — с момента кризиса на Украине. Когда Крым перешел в состав России, начались военные действия в Донбассе, плюс был сбит непонятно кем малазийский Боинг.

Соответственно, против нас встали вводить санкции и американцы, и европейцы. Мы стали вводить ответные санкции. И, как снежный ком, ситуация стала нарастать ускоряющимися темпами", — комментирует Топорнин.

Эксперт добавляет: нужно вспомнить 2016 год — выборы президента США, когда демократы обвинили Трампа в связях с Россией и в том, что наши хакеры, используя социальные сети, оказывали влияние на ход выборов в США. Вся эта свистопляска продолжалась до 2020 года, напоминает Топорнин.

 

Может ли стать точкой соприкосновения торговое партнерство

"Мы торговыми партнёрами остаемся, потому что мы поставляем газ, поставляем нефть, у нас долгосрочные контракты. Понятно, что в Европе нет своих энергоресурсов, поэтому они покупают на внешних рынках.

Поэтому здесь вряд ли стоит ждать радикальных изменений", — уверен эксперт.

Конечно, остается вопрос "Северного потока — 2": мы не можем его сами достроить, поскольку у нас нет техники. Вместо неё есть постоянные с той стороны заявления о том, что проект нужно похоронить — об этом говорят в Польше, в США.

"Я откровенно скажу: он пока и не нужен.

Мы через ГТС Украины 60 миллиардов прокачиваем, через "Северный поток-1" — 55 миллиардов. У нас газа не хватит, если мы будем задействовать все мощности.

Поэтому это на самом деле не так существенно", — комментирует Топорнин.

 

Какие шаги нужно предпринять

Для улучшения отношений стоит поменять некие "философские позиции" нашей внешней политики. Потому что мы в последнее время, как и другие страны, откровенно отстаиваем наши национальные интересы, которые идут в разрез с европейскими, абсолютно не стыкуются и никто не ищет компромисса, отмечает эксперт.

"Здесь, наверное, нужно говорить о том, что если мы хотим с европейцами выстраивать нормальные отношения, то нужно их выстраивать на базе согласованных принципов и стандартов международных отношений.

Но это известно всем заранее: устав ООН, принципы международного права, (неразб), всевозможные документы в рамках ОБСЕ. Существует пакет международных документов, которые подписали все, в том числе Россия. Устанавливаются стандарты, базисные принципы взаимоотношений, чтобы все общались на одной волне.

Получается, что мы эти принципы по-разному трактуем", — объясняет Топорнин.

Европейцы, естественно, без нас проживут очень хорошо. Американцы без всех проживут. Китайцы — тем более. Но все равно любая закрытая территория теряет динамику в развитии — в развитии экономики, в развитии демократических структур, общества в целом, образования, науки, культуры.

Какой бы одна страна ни была сильной -  практика показывает, что даже Соединенные Штаты Америки (которые на голову сильнее нас во многих направлениях) не в состоянии поддерживать необходимую динамику, резюмирует эксперт.

 

Материал подготовлен специально для "Правда. Ру".

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