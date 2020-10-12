Как "помирить" Россию и ЕС? Мнение эксперта

Отношения России и Евросоюза, ранее вполне неплохие, становятся всё хуже и хуже. Для определения ситуации отлично подходит термин "деградация". Какие шаги нужно предпринять дипломатам по обе стороны "баррикад", чтобы наладить отношения?

Комментирует специально для читателей сайта "Правда. Ру" руководитель информационного офиса Совета Европы в России, доцент МГИМО МИД РФ Николай Топорнин.

Когда начались проблемы

"Хочу сказать: отношения стали резко деградировать примерно с 2014 года — с момента кризиса на Украине. Когда Крым перешел в состав России, начались военные действия в Донбассе, плюс был сбит непонятно кем малазийский Боинг. Соответственно, против нас встали вводить санкции и американцы, и европейцы. Мы стали вводить ответные санкции. И, как снежный ком, ситуация стала нарастать ускоряющимися темпами", — комментирует Топорнин.

Эксперт добавляет: нужно вспомнить 2016 год — выборы президента США, когда демократы обвинили Трампа в связях с Россией и в том, что наши хакеры, используя социальные сети, оказывали влияние на ход выборов в США. Вся эта свистопляска продолжалась до 2020 года, напоминает Топорнин.

Может ли стать точкой соприкосновения торговое партнерство

"Мы торговыми партнёрами остаемся, потому что мы поставляем газ, поставляем нефть, у нас долгосрочные контракты. Понятно, что в Европе нет своих энергоресурсов, поэтому они покупают на внешних рынках. Поэтому здесь вряд ли стоит ждать радикальных изменений", — уверен эксперт.

Конечно, остается вопрос "Северного потока — 2": мы не можем его сами достроить, поскольку у нас нет техники. Вместо неё есть постоянные с той стороны заявления о том, что проект нужно похоронить — об этом говорят в Польше, в США.

"Я откровенно скажу: он пока и не нужен. Мы через ГТС Украины 60 миллиардов прокачиваем, через "Северный поток-1" — 55 миллиардов. У нас газа не хватит, если мы будем задействовать все мощности. Поэтому это на самом деле не так существенно", — комментирует Топорнин.

Какие шаги нужно предпринять

Для улучшения отношений стоит поменять некие "философские позиции" нашей внешней политики. Потому что мы в последнее время, как и другие страны, откровенно отстаиваем наши национальные интересы, которые идут в разрез с европейскими, абсолютно не стыкуются и никто не ищет компромисса, отмечает эксперт.

"Здесь, наверное, нужно говорить о том, что если мы хотим с европейцами выстраивать нормальные отношения, то нужно их выстраивать на базе согласованных принципов и стандартов международных отношений. Но это известно всем заранее: устав ООН, принципы международного права, (неразб), всевозможные документы в рамках ОБСЕ. Существует пакет международных документов, которые подписали все, в том числе Россия. Устанавливаются стандарты, базисные принципы взаимоотношений, чтобы все общались на одной волне. Получается, что мы эти принципы по-разному трактуем", — объясняет Топорнин.

Европейцы, естественно, без нас проживут очень хорошо. Американцы без всех проживут. Китайцы — тем более. Но все равно любая закрытая территория теряет динамику в развитии — в развитии экономики, в развитии демократических структур, общества в целом, образования, науки, культуры.

Какой бы одна страна ни была сильной - практика показывает, что даже Соединенные Штаты Америки (которые на голову сильнее нас во многих направлениях) не в состоянии поддерживать необходимую динамику, резюмирует эксперт.

Материал подготовлен специально для "Правда. Ру".