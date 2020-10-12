Кремль: американские выборы могут замедлить работу по ДСНВ

Выборы в США повлияют на множество вещей, в частности, на договор СНВ. Произойдет это в первую очередь из-за перестановок в администрации, которые произойдут в любом случае.

Поэтому на текущий момент ключевой задачей является договорённость о продлении, а подпишут документ до или после выборов — совершенно не принципиально.

"Стороны находятся в цейтноте. Главной целью, конечно, для нас является продление самого договора. А до или после — это вторично уже, это внутреннее дело американской стороны", — сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, комментируя данную ситуацию.

Работа над документом, по словам Пескова, продолжается, но пока стороны не приблизились к его окончательной версии. Между тем представитель американской стороны, Маршалл Биллингсли, остался доволен последними переговорами по ДСНВ и отметил "большой прогресс".