Чтобы получить российскую вакцину от коронавируса, у украинских политиков должно возникнуть такое желание.

Об этом сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

"Обстоятельства одни: необходимо желание Украины получить эту вакцину. Президент, вы знаете, не исключил такую возможность. Сейчас завершается третий этап апробирования одной вакцины, завершится также скоро уже третий этап второй вакцины. Уже наступит период массового производства", — пояснил представитель Кремля.