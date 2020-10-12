Евросоюз обеспокоен нарушением режима тишины в Нагорном Карабахе

Нарушение режима прекращения огня в регионе Нагорного Карабаха, соглашение о котором было достигнуто обеими сторонами конфликта на переговорах в Москве, вызывает "крайнюю озабоченность" в Евросоюзе.
"Мы с крайней озабоченностью отмечаем сообщения о продолжении военных действий в Нагорном Карабахе, особенно удары по гражданским целям, приводящие к жертвам среди гражданского населения", — заявил глава европейской дипломатии Хосеп Боррелл. — 27 стран-членов Союза настоятельно призывают все стороны соблюдать соглашение о прекращении огня на местах".
Кроме того, Хосеп Боррелл призвал конфликтующие стороны "безотлагательно начать реальные переговоры под эгидой" Минской группы ОБСЕ (Россия, Франция, США).
Это коммюнике опубликовано после многочисленных нарушений соглашения о прекращении огня, в которых обе воюющие стороны обвиняют друг друга.
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