Евросоюз обеспокоен нарушением режима тишины в Нагорном Карабахе

Нарушение режима прекращения огня в регионе Нагорного Карабаха, соглашение о котором было достигнуто обеими сторонами конфликта на переговорах в Москве, вызывает "крайнюю озабоченность" в Евросоюзе.

"Мы с крайней озабоченностью отмечаем сообщения о продолжении военных действий в Нагорном Карабахе, особенно удары по гражданским целям, приводящие к жертвам среди гражданского населения", — заявил глава европейской дипломатии Хосеп Боррелл. — 27 стран-членов Союза настоятельно призывают все стороны соблюдать соглашение о прекращении огня на местах".

Кроме того, Хосеп Боррелл призвал конфликтующие стороны "безотлагательно начать реальные переговоры под эгидой" Минской группы ОБСЕ (Россия, Франция, США).

Это коммюнике опубликовано после многочисленных нарушений соглашения о прекращении огня, в которых обе воюющие стороны обвиняют друг друга.

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