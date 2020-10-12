Решение властей повысить акцизы на табак (на 20% с 2021 года), а также "задумка" касательно новой системы маркировки пива и прочего алкоголя (в перспективе тоже повышающей цены) не нашли отклика даже у некоторых представителей госструктур.
В частности, против таких мер высказался глава Счётной палаты РФ Алексей Кудрин.
Очевидно, что такой метод работы приведёт сразу к нескольким негативным процессам. Во-первых, в страну хлынет поток контрафакта по сниженным ценам, который банально опасен для здоровья. А во-вторых, власти такими шагами окончательно лишаются поддержки населения.
"Что касается акцизов, их можно каждый год повышать на уровень инфляции. Это допустимо. Но не на двадцать процентов, как сейчас на сигареты.
Есть риски увеличения контрафакта и контрабанды, опять станет выгодно ввозить сюда "серую" продукцию. А у нас граница весьма прозрачная, особенно со странами ЕврАзЭС, где производят товар с меньшими акцизами", — высказался Кудрин.
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