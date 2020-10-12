Кудрин о росте акцизов: отношусь к такой мере негативно

Решение властей повысить акцизы на табак (на 20% с 2021 года), а также "задумка" касательно новой системы маркировки пива и прочего алкоголя (в перспективе тоже повышающей цены) не нашли отклика даже у некоторых представителей госструктур.

В частности, против таких мер высказался глава Счётной палаты РФ Алексей Кудрин.

Очевидно, что такой метод работы приведёт сразу к нескольким негативным процессам. Во-первых, в страну хлынет поток контрафакта по сниженным ценам, который банально опасен для здоровья. А во-вторых, власти такими шагами окончательно лишаются поддержки населения.