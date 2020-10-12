МИД РФ: ""Новичок” — это западный бренд. У нас его нет

Нервнопаралитическое вещество "Новичок", которое называют "смертельным оружием России", был впервые представлен миру американцами и с тех пор был воспроизведен 20 их союзниками.

Об этом сообщил российский МИД.

"Структура вещества, которое известно миру как "Новичок", была впервые раскрыта Национальным институтом стандартов и технологий США еще в 1998 году на основе данных, предоставленных Пентагоном, — говорится в ответе Министерства иностранных дел на очередное обличительное заявление главы германского МИДа Хайко Мааса. — На протяжении многих лет эта формула использовалась американцами и более чем 20 другими западными странами для производства кластера из 140 вариаций токсина, которые можно отнести к группе "Новичок", вся их масса не подпадает под действие Конвенции по химическому оружию".

Москва напомнила также, что все химическое оружие, находящееся в ее распоряжении, было уничтожено еще в 2017 году под "жестким международным контролем" под наблюдением Организации по запрещению химического оружия (ОЗХО).

Напомним, немецкий министр неоднократно в своих заявлениях обвинял Россию в том, что она "до сих пор не дала четких ответов по делу Алексея Навального", предположительно отравленного пресловутым нервнопаралитическим веществом, и грозил Москве санкциями.

И, к слову, сам Берлин до сих пор не предоставил России никаких вещественных доказательств, подтверждающих версию об отравлении.