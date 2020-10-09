МИД РФ: отношения между Россией и ЕС активно деградируют

Отношения России и Евросоюза, ранее вполне неплохие, становятся всё хуже и хуже. Для определения ситуации отлично подходит термин "деградация".

Как новые санкции (и по "делу Навального", и по "Северному потоку-2") уничтожают сложившиеся договорённости и контакты, что в перспективе может привести к очень негативным последствиям.

"Отношения между Россией и ЕС активно деградируют. Мы видим, как в дополнение к давно известному русофобскому меньшинству, весьма агрессивному, добавляются и попытки в серьезных, староевропейских странах возглавить это движение, в том числе в Германии. Нас это печалит", — высказался глава МИД РФ Сергей Лавров в ходе работы с датским коллегой Йеппе Кофодом.

По словам Лаврова, в Москве по тому же "делу Навального" заняли "открытую и честную позицию". Ранее политик отмечал: запросы, отправленные российскими следственными органами немецким коллегам, всё ещё остаются без ответа.