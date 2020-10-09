Дания присоединяется к санкциям по "делу Навального"

Копенгаген "решительно за" санкции против России по "делу Навального". По мнению главы МИД страны Йеппе Кофода, отравление уже подтвердили не только в немецких, но и в шведских и французских лабораториях, а точку поставил результат, объявленный экспертами ОЗХО.

"Мы решительнейшим образом осуждаем попытку покушения на Алексея Навального с применением боевых отравляющих веществ, которая произошла России. Мы требуем провести прозрачное комплексное и тщательное расследование, чтобы выяснить, кто попытался убить Алексея Навального, чтобы виновные не остались безнаказанными", — сообщил Кофод.

Напомним, ранее инсайдеры французской Le Monde сообщили: в санкционном списке пока фигурируют 9 фамилий, а сами санкции стандартны: "заморозка" активов и запрет на перемещение по Евросоюзу. По предварительным данным издания, список в окончательном виде примут 12 октября.