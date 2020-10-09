Лавров: действия Украины по вопросу Донбасса неприемлемы

Руководство Украины в очередной раз показало, что отношение к Минским соглашениям у него "особенное".

Постоянные провокационные заявления и недовольство Владимира Зеленского некоторыми пунктами соглашения — хороший повод для партнёров РФ из Евросоюза "жёстко и публично" оценить действия Киева.

"Это неприемлемо, и мы очень рассчитываем, что наши европейские коллеги — прежде всего Франция и Германия, — как соавторы минского комплекса мер, не оставят без жёсткой публичной реакции данные провокационные заявления", — подчеркнул глава МИД РФ Сергей Лавров, общаясь с министром иностранных дел Дании Йеппе Кофодом.

Лавров напомнил: выполнение Минских соглашений — прямой путь к решению кризиса на Донбассе. Кофод поддежал доводы Лаврова — соглашения урегулированы в том числе через ООН.

Ранее Владимир Зеленский выступил с критикой Минских соглашений: президента Украины не устроили как некоторые его части, так и формат проведения переговоров.