В Кремле готовы к "дополнительным решениям" по коронавирусу

В случае, если эпидемиологическая обстановка и дальше будет ухудшаться, в Кремле готовы ввести ряд дополнительных мер. За это будут отвечать как правительственный штаб, так и региональные власти. В частности, возможно ужесточение мер контроля при перемещении между регионами. Но точно сказать пока сложно.

Об этом рассказал пресс-секретарь Владимира Путина, Дмитрий Песков.

"Если ситуация и дальше будет осложняться таким образом, количество инфицированных будет расти, конечно, это будет темой для рассмотрения штабом правительства и на уровне регионов. Это потребует каких-то действий, каких-то решений, но каких именно, сейчас я вам не могу сказать", — уточнил Песков.

По его словам, кардинальные меры вроде тотально закрытия границ регионов пока не рассматриваются. Но всё будет зависеть от "общей картины заполняемости больниц".