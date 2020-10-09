В случае, если эпидемиологическая обстановка и дальше будет ухудшаться, в Кремле готовы ввести ряд дополнительных мер. За это будут отвечать как правительственный штаб, так и региональные власти. В частности, возможно ужесточение мер контроля при перемещении между регионами. Но точно сказать пока сложно.
Об этом рассказал пресс-секретарь Владимира Путина, Дмитрий Песков.
"Если ситуация и дальше будет осложняться таким образом, количество инфицированных будет расти, конечно, это будет темой для рассмотрения штабом правительства и на уровне регионов. Это потребует каких-то действий, каких-то решений, но каких именно, сейчас я вам не могу сказать", — уточнил Песков.
По его словам, кардинальные меры вроде тотально закрытия границ регионов пока не рассматриваются. Но всё будет зависеть от "общей картины заполняемости больниц".
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