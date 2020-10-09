Путин: нужно остановить бои в Карабахе ради обмена пленными

Конфликт в Нагорном Карабахе уже привёл как к жертвам, так и к появлению военнопленных. Для того чтобы достойным образом отдать последние почести погибшим, а также обменяться пленными, военные действия нужно приостановить.

Об этом заявил в ходе общения с руководством Армении и Азербайджана президент РФ Владимир Путин.

"После серии телефонных переговоров с президентом Азербайджанской Республики Ильхамом Алиевым и премьер-министром Республики Армения Николом Пашиняном президент Российской Федерации обращается с призывом прекратить боевые действия, ведущиеся в зоне нагорно-карабахского конфликта, по гуманитарным соображениям с целью обмена телами погибших и пленными", — приводит данные переговоров пресс-служба Кремля.

Россия готова помочь дипломатически: в Москву сегодня приглашены делегации от обеих сторон. Ожидается приезд в том числе глав МИД: от Азербайджана будет присутствовать Джейхун Азиз оглы Байрамов, от Армении — Зограб Мнацаканян.