Le Monde: в санкционном списке ЕС будет девять имён

Французское издание Le Monde сообщает: новый санкционный список ЕС включает в себя лишь девять имён. Однако санкции против попавших в него лиц будут достаточно жёсткими: людям запретят ездить в Европу, заморозят их банковские счета и иные активы.

Журналисты Le Monde со ссылкой на собственных инсайдеров также уточняют: работа по списку ведётся настолько быстро, что уже в скором времени его вынесут на рассмотрение.

"Список, который предполагает замораживание банковских счетов и запрет на поездки в Европу, будет обсуждаться на заседании в Брюсселе 12 октября", — комментируют в Le Monde.

Источники газеты сообщают: в список вошли представители администрации президента РФ и российских силовых ведомств.

Напомним: предварительной версией случившегося с Алексеем Навальным всё ещё считается отравление веществом группы "Новичок". Данные, полученные от ОЗХО, противоречивы: некое вещество действительно нашли, но в списке запрещенных ОЗХО его нет.