Власти готовы разрешить оплату в магазинах и кафе по биометрии

Биометрия, или система, умеющая распознавать людей по голосу, лицу и прочим физическим или поведенческим чертам, будет разрешена как способ оплаты в магазинах и заведениях питания. Данные об этом приводит газета "Известия".

По данным журналистов газеты, закон планируют принять очень оперативно — до конца 2020 года. В Госдуме отметили, что одобрен законопроект был ещё в 2019, но впоследствии обсуждения "заморозили". Так что на текущий момент данные биометрии применяются лишь в банках.

Если новый закон примут, оплата по биометрии распространится намного шире: инсайдеры рассказывают, что к такому способу принятия платежей уже готовятся в "Ленте", магазинах Х5 Retail Group ("Перекрёсток", "Карусель") и Coffee Bean (сети кофеен).