Биометрия, или система, умеющая распознавать людей по голосу, лицу и прочим физическим или поведенческим чертам, будет разрешена как способ оплаты в магазинах и заведениях питания. Данные об этом приводит газета "Известия".
По данным журналистов газеты, закон планируют принять очень оперативно — до конца 2020 года. В Госдуме отметили, что одобрен законопроект был ещё в 2019, но впоследствии обсуждения "заморозили". Так что на текущий момент данные биометрии применяются лишь в банках.
Если новый закон примут, оплата по биометрии распространится намного шире: инсайдеры рассказывают, что к такому способу принятия платежей уже готовятся в "Ленте", магазинах Х5 Retail Group ("Перекрёсток", "Карусель") и Coffee Bean (сети кофеен).
"Поправки в закон, которые увеличивают число сфер применения биометрии и уточняют требования к безопасности данных, с высокой степенью вероятности будут приняты до конца 2020 года", — уточняет председатель комитета Госдумы РФ по финансовому рынку Анатолий Аксаков.
Группа депутатов Европарламента призвала командующих вооруженными силами Белоруссии не подчиняться Александру Лукашенко.