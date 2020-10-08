"Фактор Пашиняна": что влияет на позицию Москвы по Карабаху?

По словам главы МИД Турции, Анкара в любой момент готова помочь армии Азербайджана как военными поставками, так и дипломатически. А президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган и вовсе заявил, что "решительные действия Азербайджана показали миру, что он не одинок".

Не скажется ли такая риторика на отношениях с Россией, которые сейчас более-менее налажены? Как смотрит Москва на такую помощь Азербайджану?

Ответить на эти вопросы "Правда. Ру" попросила Шамиля Султанова, руководителя аналитического центра "Россия-Исламский мир".

"Фактор Пашиняна": что влияет на позицию Москвы?

"Во-первых, я хочу сказать: так не только Чавушоглу говорил, но и Эрдоган. По крайней мере два раза я сам это слышал. Во-вторых, я исхожу из того, что существует некая договоренность между Россией и Турцией. В том числе мы конфиденциальным образом обговариваем определенные моменты взаимоотношений. Я думаю, что это касается и Азербайджана", — рассказывает Султанов.

Эксперт уверен: все прекрасно понимают, что у Азербайджана за последние 2,5 года резко улучшились отношения с Россией. И для Кремля важно, чтобы влияние России сохранялось в странах бывшего Советского Союза.

Но есть и другой момент: за эти же 2-2,5 года у России резко ухудшились отношения с Арменией, в частности из-за фактора Пашиняна. И это момент, который в определенной степени объединяет и Анкару, и Москву.

"При Пашиняне обустроились отношения не только с Россией, но и с Анкарой, и с Тегераном. У армян всегда традиционно (до Пашиняна), были хорошие отношения и с Россией, и особенно с Ираном. Господин Пашинян ухитрился сделать так, что все потенциальные союзники Ирана как бы дистанцировались от Еревана", — отмечает Султанов.

"В отношениях между странами есть понятие "национальные интересы"

"Вопрос заключается в следующем. Если ты хочешь войти в какой-то новый ритм, стать прозападной страной и так далее, нужно учитывать: ты находишься в определенной региональной среде, есть определенный баланс сил. Ты сам себе и своему народу скажи: ребята, я буду дистанцироваться от России и от Тегерана, буду ухудшать отношения с Турцией, но при этом я уже договорился с Францией, и Франция нам будет оказывать безусловную экономическую, финансовую, военную помощь, послезавтра французские дивизии прибудут в Ереван. То же самое с американцами, немцами и так далее. Этого же не произошло", — подчеркивает Султанов.

Эксперт отмечает: понятия "дружественная" и "недружественная" страна — уровень эмоций. А в отношениях между странами есть понятие "национальные интересы".

Поэтому Султанов задается вопросом: в какой степени сейчас национальные интересы Армении соответствуют национальным интересам России, национальным интересам Ирана? В какой степени они враждебны национальным интересам Турции?

"Армения как маленькая страна должна это учитывать. Она это не учитывает — вместо этого мы видим лишь эмоции", — резюмирует Султанов.

Материал подготовлен специально для "Правда. Ру".