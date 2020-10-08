Нарышкин: Германия скрывает данные по "делу Навального"

Москва выслала уже несколько запросов по линии Генпрокуратуры РФ, но в Берлине предпочли на них не отвечать. Такое поведение немецких дипломатов может означать, что в "деле Навального" есть факты, о которых Россию извещать не хотят.

Об этом рассказал глава Службы внешней разведки России Сергей Нарышкин.

"Германская сторона молчит. Молчит — значит, что-то скрывает", — заявил Нарышкин.

Также глава СВР высказался по поводу утверждений о том, что за отравлением Навального стоят спецслужбы РФ.

"Тупая русофобская пропаганда", — сообщил Нарышкин.

Глава СРВ выделил простой факт: пока Навальный пребывал в России, в его организме не нашли каких-либо подозрительных, запрещенных веществ. Эти данные основаны на тщательном анализе образцов тканей политика.

Напомним: ранее официальный Лондон примкнул к Парижу и Берлину в вопросе санкций против РФ по "делу Навального". В Форин-Офис уверены: Россия не смогла предоставить правдоподобной версии случившегося.