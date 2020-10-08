Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ Промокоды Навигатор
Новости Все >
Михаил Боярский похвалил песню внучки, которая стала "плохой девочкой"
МИД Польши: "СП - 2" разделяет страны Европы
Медведева снялась со второго подряд этапа Кубка России
Замминистра обороны облетел район пожара на складе снарядов под Рязанью
Марина Федункив поразмышляла над феноменом Бузовой
У COVID-19 обнаружили полезное свойство
Героем нового сезона шоу "Холостяк" станет разведённый шоумен
Бывшая сотрудница клининговой фирмы украла аппарат для влажной уборки
Суд назначил дату заседания по делу "Спартака"

Нарышкин: Германия скрывает данные по "делу Навального"

Москва выслала уже несколько запросов по линии Генпрокуратуры РФ, но в Берлине предпочли на них не отвечать. Такое поведение немецких дипломатов может означать, что в "деле Навального" есть факты, о которых Россию извещать не хотят.

Нарышкин: Германия скрывает данные по "делу Навального"

Об этом рассказал глава Службы внешней разведки России Сергей Нарышкин.

"Германская сторона молчит. Молчит — значит, что-то скрывает", — заявил Нарышкин.

Также глава СВР высказался по поводу утверждений о том, что за отравлением Навального стоят спецслужбы РФ.

"Тупая русофобская пропаганда", — сообщил Нарышкин.

Глава СРВ выделил простой факт: пока Навальный пребывал в России, в его организме не нашли каких-либо подозрительных, запрещенных веществ. Эти данные основаны на тщательном анализе образцов тканей политика.

Напомним: ранее официальный Лондон примкнул к Парижу и Берлину в вопросе санкций против РФ по "делу Навального". В Форин-Офис уверены: Россия не смогла предоставить правдоподобной версии случившегося.

Последние материалы
МИД Польши: "СП - 2" разделяет страны Европы
Медведева снялась со второго подряд этапа Кубка России
Замминистра обороны облетел район пожара на складе снарядов под Рязанью
Пояс нестабильности: Белоруссия, Киргизия, далее везде
Марина Федункив поразмышляла над феноменом Бузовой
Кремль: диалог по Карабаху продолжается
Сборная России показала форму, в которой сыграет против Швеции
У COVID-19 обнаружили полезное свойство
Героем нового сезона шоу "Холостяк" станет разведённый шоумен
Бывшая сотрудница клининговой фирмы украла аппарат для влажной уборки
Популярное
Мир. Новости мира
На встрече с Меркель Тихановская попросила денег

На встрече с канцлером Германии экс-кандидатка в президенты Белоруссии Светлана Тихановская попросила у Ангелы Меркель денег.

На встрече с Меркель Тихановская попросила денег
Алексиевич сделала заявление о "переодетых русских" в Белоруссии
Новости Белоруссии
Алексиевич сделала заявление о "переодетых русских" в Белоруссии
Российский шоу-бизнес
Жизнь Татьяны Овсиенко складывается не лучшим образом
Мир. Новости мира
Выгодно ли Берлину "инвестировать" в Тихановскую?
Любовь Степушова Возможен ли в Белоруссии военный переворот? Любовь Степушова Руслан Веснянко Христианская Украина в карабахском конфликте поддерживает Азербайджан Руслан Веснянко Усам Оздемиров Мусорная реформа требует прорывных идей Усам Оздемиров
Комментарии
Эксперт: Саакашвили готов к силовому захвату власти
Что ждёт нас после кризиса: капитализм, социализм или варварство?
Что ждёт нас после кризиса: капитализм, социализм или варварство?
Христианская Украина в карабахском конфликте поддерживает Азербайджан
Ведьма Алена Полынь: про храм, церковь и собор
"У меня авторитет в России": Кикабидзе о возможных "встречах с русскими"
"У меня авторитет в России": Кикабидзе о возможных "встречах с русскими"
Польша требует от "Газпрома" миллиарды долларов: какие будут последствия?
Польша требует от "Газпрома" миллиарды долларов: какие будут последствия?
Стало известно, кто действительно хотел и мог убить Алексея Навального
Польша требует от "Газпрома" миллиарды долларов: какие будут последствия?
Что ждёт нас после кризиса: капитализм, социализм или варварство?
Ургант пошутил над Плющенко, купившему сыну коляску за полмиллиона
"У меня авторитет в России": Кикабидзе о возможных "встречах с русскими"
Польша требует от "Газпрома" миллиарды долларов: какие будут последствия?
Тихановская не хочет быть президентом Белоруссии в будущем
Польша требует от "Газпрома" миллиарды долларов: какие будут последствия?
Польша требует от "Газпрома" миллиарды долларов: какие будут последствия?
Ведьма Алена Полынь: про храм, церковь и собор
Ургант пошутил над Плющенко, купившему сыну коляску за полмиллиона
Польша требует от "Газпрома" миллиарды долларов: какие будут последствия?
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте
Промокоды Навигатор
Рейтинг@Mail.ru liveinternet.ru: показано количество просмотров и посетителей за 24 часа
Антиопечатка

Copyright © 1999-2020, технология и дизайн принадлежат ООО «Правда.Ру».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: ООО «ТехноМедиа».
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Электронный адрес: home@pravda.ru
Телефон: +7 (499) 641-41-69

Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «АУЕ», «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников