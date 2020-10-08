Кремль: диалог по Карабаху продолжается

Власти РФ внимательно следят за ситуацией в Нагорном Карабахе, а также ведут переговоры со сторонами конфликта. Однако планов провести встречу руководителей Армении, Азербайджана и России пока нет.

Об этом рассказал для СМИ Дмитрий Песков.

"Продолжается диалог на самых разных уровнях, включая высший", — сделал заявление Песков, уточнив, что "больше пока сообщить не может".

В МИД РФ также сообщили о работе по вопросу Карабаха с Турцией. Ранее главы России, США и Франции выступили с совместным обращением, в котором принесли соболезнования родным погибших, а также призвали остановить конфликт и решить вопрос дипломатическим путем.

При этом уже известна позиция премьер-министра Армении Никола Пашиняна, который подчеркнул: для перемирия необходимо приостановить "работу" в регионе Турции, наёмники которой занимаются мародерством и унижают местных жителей.