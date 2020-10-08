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В Лондоне согласились ввести санкции против РФ из-за Навального

В Лондоне согласны с позицией Парижа и Берлина: санкции по "делу Навального" против РФ нужны однозначно.

В Лондоне согласились ввести санкции против РФ из-за Навального

Благодаря совместной работе с коллегами из ЕС британские политики постараются добиться "адресных" санкций в адрес россиян, которые оказались "замешаны" в отравлении Алексея Навального.

"Мы будем вести совместную работу вместе с нашими международными партнёрами, чтобы добиться введения санкций против российских должностных лиц, которые считаются ответственными за данное преступление, а также против тех, кто участвовал в осуществлении программы "Новичок" по разработке химического оружия", — уточнил руководитель Форин-Офис Доминик Рааб.

По мнению Рааба, российские власти не предприняли достаточных усилий, чтобы расследовать инцидент, а также не потрудились предоставить хоть сколько-нибудь правдоподобную версию произошедшего.

"Франция и Германия неоднократно призывали Россию пролить свет на обстоятельства [произошедшего с Навальным], но Россия пока не предоставила убедительных объяснений", — резюмировал Рааб.

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