Трампа обвинили в излишнем доверии Путину

Дональд Трамп в вопросе "вмешательства" РФ в выборы в Штатах предпочитает доверять скорее словам Владимира Путина, чем данным собственных служб. При этом он практически игнорирует мнения своей разведки. Такое поведение — часть давней "линии поведения" Трампа по "предательству друзей".

Нелестных слов Трамп удостоился от кандидата на пост вице-президента Соединённых Штатов от Демократической партии Камалы Харрис. Политик подчеркнула: ранее американская разведка уже докладывала о влиянии России на выборы 2016 года.

"Но Дональд Трамп, являющийся главнокомандующим американскими вооружёнными силами, предпочитает верить на слово президенту Владимиру Путину, вопреки заявлениям американского разведывательного сообщества", — отметила Харрис.

Также Харрис высказала недовольство по поводу ядерной сделки с Ираном: США, фактически, вышли из неё. Это ведёт к тому, что внешняя политика становится "изоляционистской", рассказала Харрис.