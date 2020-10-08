Кремль прокомментировал данные ОЗХО по "Новичку"

На текущий момент в РФ не проводится разработки или производства химического оружия. Наша страна выполнила все требования соответствующей конвенции, поэтому обвинения в применении, хранении, разработке веществ вроде "Новичка" — беспочвенны.

"Россия является участницей соответствующей конвенции о запрещении химического оружия. РФ выполнила все свои обязательства по этой конвенции, поэтому об этом не может идти и речи", — подчеркнул Дмитрий Песков, пресс-секретарь президента РФ.

По мнению официального представителя Кремля, заявление, сделанное экспертами ОЗХО, необходимо тщательно проверить. Напомним, что 6 октября из лабораторий ОЗХО пришли весьма противоречивые данные: в анализах Навального действительно нашли некое отравляющее вещество, но его формула не совпала со списком запрещенных.

Также в Москву в скором времени ожидается прибытие экспертов ОЗХО для более детальной проработки "дела Навального".