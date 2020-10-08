МИД: Франция и Германия намерены возглавить антироссийскую коалицию

МИД РФ обвинил Францию и Германию в том, что они "становятся лидерами формирующейся в Евросоюзе антироссийской коалиции, несмотря на заверения об ассоциации с Россией, которые ранее неоднократно высказывались из Парижа и Берлина".

Об этом говорится в заявлении МИД России, прозвучавшем в ответ на совместное заявление министров иностранных дел обеих стран, в очередной раз бездоказательно обвинивших РФ в "отравлении" Алексея Навального и выступивших за введение новых санкций в отношении некоторых российских граждан (об этом подробнее - здесь).

По словам официального представителя МИД РФ Марии Захаровой, заявление двух министров

"неприемлемо по своему содержанию и тональности и обозначает категорическое нежелание Парижа и Берлина учитывать факты, которые неоднократно выдвигались российскими представителями".

Захарова также посетовала, что "правительства Германии и Франции теперь перешли к угрозам и попыткам шантажа".