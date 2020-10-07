Власти Латвии задумались о запрете георгиевских ленточек — и это показывает, что в стране готовы "стереть историческую память". Скандальный законопроект уже прошёл первое чтение.
На новость уже отреагировали в Госдуме РФ: председатель комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий выступил с заявлением.
"Фактически на законодательном уровне в Латвии ведется планомерная политика по стиранию общей исторической памяти и принижению роли советского солдата в разгроме гитлеровского фашизма", — рассказал Слуцкий.
По мнению политика, такие шаги лишь призваны "глумиться над предками". Ранее в Латвии приняли ещё один спорный закон, который "уравнял в правах" символику фашистской Германии и СССР.
"[Теперь] Латвия пошла на следующий кощунственный шаг — запрет символа Великой Победы", — прокомментировал Слуцкий.
Слуцкий считает, что иначе как глумлением над героями это назвать невозможно. И особенно прискорбно то, что такие инициативы умудряются принимать в год 75-летия Великой Победы.
Идею о новом карантине из-за коронавируса нужно, но очень сложно воплотить в жизнь, так как россиянам банально не на что жить. Что же заготовили власти?