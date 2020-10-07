В Латвии хотят запретить георгиевские ленточки

Власти Латвии задумались о запрете георгиевских ленточек — и это показывает, что в стране готовы "стереть историческую память". Скандальный законопроект уже прошёл первое чтение.

На новость уже отреагировали в Госдуме РФ: председатель комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий выступил с заявлением.

"Фактически на законодательном уровне в Латвии ведется планомерная политика по стиранию общей исторической памяти и принижению роли советского солдата в разгроме гитлеровского фашизма", — рассказал Слуцкий.

По мнению политика, такие шаги лишь призваны "глумиться над предками". Ранее в Латвии приняли ещё один спорный закон, который "уравнял в правах" символику фашистской Германии и СССР.

"[Теперь] Латвия пошла на следующий кощунственный шаг — запрет символа Великой Победы", — прокомментировал Слуцкий.

Слуцкий считает, что иначе как глумлением над героями это назвать невозможно. И особенно прискорбно то, что такие инициативы умудряются принимать в год 75-летия Великой Победы.