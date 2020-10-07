Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ Промокоды Навигатор
Новости Все >
Главный тренер "Уфы" Евсеев ушёл в отсавку
Туроператоры помогут россиянам сдать тесты на коронавирус
В больницах Эстонии общение с пациентами доверят роботам
В Нижегородской области случайные гостьи обокрали пенсионерку
Девушка с самыми длинными ногами в мире пожаловалась на жизнь
В Санк-Петербурге готовят трансферную систему для фигурного катания
В Монголии обнаружили новый вид беззубых динозавров
Черышев прокомментировал слухи о возвращении в Россию
На Балтийском флоте идут проверки по итогам летнего периода обучения

Филатов о Путине: ни одна проблема в мире не решается без его участия

Седьмого октября отмечает свой день рождения президент России Владимир Путин. Главе государства исполняется 68.

Филатов о Путине: ни одна проблема в мире не решается без его участия

Часто говорят, что день рождения — время подводить итоги. Если кратко — какие можно подвести итоги работы Путина на данный момент? Каковы самые важные для России и мира достижения президента РФ?

На этот вопрос для читателей "Правды. Ру" отвечает Сергей Филатов, президент Фонда социально-экономических и интеллектуальных программ, в 1993–1996 гг. — председатель Экспертно-аналитического совета при президенте РФ. В октябре 1993-го он возглавлял рабочую группу, готовившую окончательный вариант Конституции РФ для вынесения его в декабре на референдум.

 

Поздравление президенту: "ни одна проблема в мире не решается без его участия"

"Я, во-первых, хочу его поздравить. 68 лет — это и много, и мало для президента.

С другой стороны, конечно, мы в советское время очень сильно "наелись" тем, что на старте были во главе государства. Именно поэтому, и не только поэтому, мы в Конституции записали, что должна быть сменяемость власти. Этот пункт остается актуальным и сегодня", — отметил Филатов.

Эксперт рассказывает: Путин, несомненно, руководит страной очень грамотно, очень эффективно и очень напористо. Сегодня он связал в своих руках нити влияния на все страны мира и на все регионы, которые есть.

Одна из ключевых заслуг Путина (хотя для кого-то она, возможно, покажется скорее не большой заслугой, а большой печалью) состоит в том, что он перевооружил нашу армию и сделал ее действительно сильной, заставляющей считаться с нашей страной все остальные страны. Сегодня ни одна проблема в мире не решается без его участия.

 

Пожелание президенту: на что обратить внимание

"Но я хотел бы ему пожелать, конечно, чтобы вопросы разрядки экономической напряженности внутри страны и социальной решались в глобальном плане, не кусочками — учителям то-то, врачам то-то, этим то-то.

Надо создать такие условия, при которых люди бы имели возможность не воровать, а зарабатывать деньги, жить благополучно. Я понимаю, что властям это не очень, может быть, удобно бывает, потому что люди, которые благополучно живут, пытаются меньше влезать в политику и меньше влезать в дела власти.

Но тем не менее это надо делать, потому что мы уже больше 100 лет живём в относительной бедности, а некоторые — в абсолютной бедности. Я хотел бы ему пожелать все-таки на это обратить особое внимание, и именно эти проблемы решить за тот период, который он будет оставаться президентом.

Здоровья ему, успехов", — подвёл итоги Филатов.

 

 

Материал подготовлен специально для "Правда. Ру".

Последние материалы
Польша требует с "Газпрома" миллиарды долларов: какие будут последствия?
Ловелас Георгий Петришин снова вышел на охоту за знаменитыми женщинами
Филатов о Путине: ни одна проблема в мире не решается без его участия
В больницах Эстонии общение с пациентами доверят роботам
Мусорная реформа требует прорывных идей
В Нижегородской области случайные гостьи обокрали пенсионерку
В Санк-Петербурге готовят трансферную систему для фигурного катания
Девушка с самыми длинными ногами в мире пожаловалась на жизнь
Эксперт: Саакашвили готов к силовому захвату власти
В Монголии обнаружили новый вид беззубых динозавров
Популярное
Политика. Новости и аналитика
Какие меры нового карантина обсуждают власти России

Идею о новом карантине из-за коронавируса нужно, но очень сложно воплотить в жизнь, так как россиянам банально не на что жить. Что же заготовили власти?

Какие меры нового карантина обсуждают власти России
На встрече с Меркель Тихановская попросила денег
Мир. Новости мира
На встрече с Меркель Тихановская попросила денег
Мир. Новости мира
Тихановская: Лукашенко начал путаться
Общество
"Зачем обращаешься к Президенту Путину со словами, не соответствующими тому, что есть на самом деле?"
Усам Оздемиров Мусорная реформа требует прорывных идей Усам Оздемиров Василий Амирджанов Макрон поборется с "контробществом" мигрантов Василий Амирджанов Любовь Степушова Турция опасается мести России за Нагорный Карабах в Сирии Любовь Степушова
Комментарии
Польша требует с "Газпрома" миллиарды долларов: какие будут последствия?
Может ли мир наказать РФ за "отравление Навального"?
Щитовидная железа: профилактика и лечение
Может ли мир наказать РФ за "отравление Навального"?
На Камчатке обнаружили повреждение полигона химикатов
На Камчатке обнаружили повреждение полигона химикатов
"Зачем обращаешься к Президенту Путину со словами, не соответствующими тому, что есть на самом деле?"
Тихановская не хочет быть президентом Белоруссии в будущем
Военнослужащего и его брата задержали за госизмену
Алмаз Усувалиев рассказал о госперевороте в Киргизии
Зюганов: Гитлер сжигал в печах всякую сволочь
Что ждёт нас после кризиса: капитализм, социализм или варварство?
Что ждёт нас после кризиса: капитализм, социализм или варварство?
Что ждёт нас после кризиса: капитализм, социализм или варварство?
Почему Армения отходит от России?
Почему Армения отходит от России?
На Камчатке обнаружили повреждение полигона химикатов
Трамп не упомянул Россию во время выступления перед Генассамблеей ООН
Эксперт рассказал, почему Навальный обвинил Путина в своем отравлении
"У меня авторитет в России": Кикабидзе о возможных "встречах с русскими"
Почему Армения отходит от России?
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте
Промокоды Навигатор
Рейтинг@Mail.ru liveinternet.ru: показано количество просмотров и посетителей за 24 часа
Антиопечатка

Copyright © 1999-2020, технология и дизайн принадлежат ООО «Правда.Ру».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: ООО «ТехноМедиа».
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Электронный адрес: home@pravda.ru
Телефон: +7 (499) 641-41-69

Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «АУЕ», «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников