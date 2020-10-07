Филатов о Путине: ни одна проблема в мире не решается без его участия

Седьмого октября отмечает свой день рождения президент России Владимир Путин. Главе государства исполняется 68.

Часто говорят, что день рождения — время подводить итоги. Если кратко — какие можно подвести итоги работы Путина на данный момент? Каковы самые важные для России и мира достижения президента РФ?

На этот вопрос для читателей "Правды. Ру" отвечает Сергей Филатов, президент Фонда социально-экономических и интеллектуальных программ, в 1993–1996 гг. — председатель Экспертно-аналитического совета при президенте РФ. В октябре 1993-го он возглавлял рабочую группу, готовившую окончательный вариант Конституции РФ для вынесения его в декабре на референдум.

Поздравление президенту: "ни одна проблема в мире не решается без его участия"

"Я, во-первых, хочу его поздравить. 68 лет — это и много, и мало для президента. С другой стороны, конечно, мы в советское время очень сильно "наелись" тем, что на старте были во главе государства. Именно поэтому, и не только поэтому, мы в Конституции записали, что должна быть сменяемость власти. Этот пункт остается актуальным и сегодня", — отметил Филатов.

Эксперт рассказывает: Путин, несомненно, руководит страной очень грамотно, очень эффективно и очень напористо. Сегодня он связал в своих руках нити влияния на все страны мира и на все регионы, которые есть.

Одна из ключевых заслуг Путина (хотя для кого-то она, возможно, покажется скорее не большой заслугой, а большой печалью) состоит в том, что он перевооружил нашу армию и сделал ее действительно сильной, заставляющей считаться с нашей страной все остальные страны. Сегодня ни одна проблема в мире не решается без его участия.

Пожелание президенту: на что обратить внимание

"Но я хотел бы ему пожелать, конечно, чтобы вопросы разрядки экономической напряженности внутри страны и социальной решались в глобальном плане, не кусочками — учителям то-то, врачам то-то, этим то-то. Надо создать такие условия, при которых люди бы имели возможность не воровать, а зарабатывать деньги, жить благополучно. Я понимаю, что властям это не очень, может быть, удобно бывает, потому что люди, которые благополучно живут, пытаются меньше влезать в политику и меньше влезать в дела власти. Но тем не менее это надо делать, потому что мы уже больше 100 лет живём в относительной бедности, а некоторые — в абсолютной бедности. Я хотел бы ему пожелать все-таки на это обратить особое внимание, и именно эти проблемы решить за тот период, который он будет оставаться президентом. Здоровья ему, успехов", — подвёл итоги Филатов.

Материал подготовлен специально для "Правда. Ру".