Путин не планирует общаться с Тихановской

В ближайшем будущем Владимир Путин не планирует встречаться со Светланой Тихановской. В рабочем графике президента встреч с экс-кандидатом не запланировано, кроме того, Тихановская сейчас находится вне Белоруссии и никак не влияет на дела внутри страны.

"Каких-либо контактов не планируется", — подчеркнул пресс-секретарь президента, Дмитрий Песков.

По данным Пескова, Тихановская сейчас занята скорее встречами с лидерами стран ЕС, особенно с теми, которые считают Лукашенко нелегитимным президентом. Поэтому не стоит ожидать от нее каких-то реальных "подвижек" внутри Белоруссии.

Напомним: ранее Тихановская встретилась с Эммануэлем Макроном, который не смог выговорить её фамилию, а затем отправилась с визитом в Германию, где пообщалась с Ангелой Меркель и обсудила вопросы финансовой помощи Белорусии.

Также Тихановская уверена: Лукашенко уже запутался в собственных версиях того, под чьим "влиянием" происходят волнения в Белоруссии.