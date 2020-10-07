Пашинян рассказал, что нужно сделать для перемирия

Работа по установлению перемирия в Нагорном Карабахе не продвинется, если Турция продолжит "вливать" в регион "террористов и наёмников". Также Анкаре стоит поумерить риторику и перестать настойчиво предлагать военную поддержку Азербайджану.

Премьер-министр Армении Никол Пашинян отметил: на данный момент можно говорить о примерно полутора тысячах различных наёмников, которые, помимо непосредственно военных действий, успевают грабить местные поселения и притеснять живущих там людей.

"Армения как условие перемирия отмечает важность прекращения участия Турции, а также вывод или нейтрализацию террористов и наёмников", — сделал вывод Пашинян.

Ранее Пашинян отметил: Армения не просто готова к переговорам, но и согласна на некоторые уступки — при условии, что так же поступит и Азербайджан. Политик также сообщил, что руководство России уверило его в исполнении всех пунктов соглашения по коллективной безопасности, если в такой мере будет нужда.