Путин: критика власти в интернете у нас не запрещена

В интернете, как и везде, стоит придерживаться норм и правил общения, однако критика не запрещена. И если люди критикуют в интернете власти, ничего страшного в этом нет.

Современный интернет позволяет распространить "какой угодно контент". Но вот за оскорбление символов государства, фэйки, распространение материалов порнографического и прочего сомнительного характера наказывать стоит.

"В интернете должны действовать такие же общечеловеческие правила и нормы, которые действуют и в обществе людей. Но издевательства над символами государства задевают каждого гражданина. Поэтому это просто защита интересов общества, и так делают в любой цивилизованной стране", — отметил президент РФ в ходе обсуждения данного вопроса в рамках проекта "20 вопросов Владимиру Путину".

По словам главы государства, "фэйки и враньё" могут привести к "ущербу нашим людям". В данном случае наказание оправдано, отметил Путин.