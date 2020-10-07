В Госдуме считают ОЗХО "инструментом грязной политической игры"

ОЗХО (Организация по запрещению химического оружия) — как минимум политически ангажированное, а как максимум — провоцирующее русофобию ведомство.

В случае с "делом Навального" очевидно, что ОЗХО просто-напросто использовали в качестве инструмента, причем всё закончилось "грязными политическими играми".

"Выводы экспертов ОЗХО относительно причины якобы отравления блогера Алексея Навального ожидаемо политически ангажированные. Они подтверждают лишь то, что хотели услышать организаторы мощнейшей русофобской провокации имени Навального. Остаётся сожалеть, что из авторитетной организации, созданной при поддержке ООН, ОЗХО превращается в инструмент грязной политической игры", — высказался председатель комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий.

Политик сообщил: Берлин всё ещё не собирается работать совместно с Москвой — ни на один запрос российской стороны ответа не получено.