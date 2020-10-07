Владимиру Путину - 68

Седьмого октября отмечает свой день рождения президент России Владимир Путин. Главе государства исполняется 68.

Рабочий график у главы государства сегодня плотный: в течение утренних часов он планирует совершить около 10 различных телефонных разговоров с зарубежными политиками. Далее в повестке дня — работа по различным направлениям российской политики и экономики.

Работать президент будет практически весь день, так что непосредственно на празднование у него останется совсем немного времени.

"А что касается остатка дня, ну, наверное, это будут и друзья, и родные, и близкие, как это традиционно бывает", — уточнил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

Интересно, что Владимир Путин чаще всего "празднует" дни рождения именно на посту: в 2017 году он работал в рамках совещания Совбеза, а в 2013 — проводил встречи на саммите АТЭС на Бали.