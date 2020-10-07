Путин поддержал идею индексации пенсий работающим пенсионерам

На состоявшейся во вторник встрече президента России с руководителями думских фракций Владимир Путин поддержал предложение Сергея Миронова ("Справедливая Россия") о необходимости индексации пенсий работающим пенсионерам.
"Мы считаем это ошибочным тот факт, что в статье Конституции о нормах индексации пенсий нет уточнения, о каких именно пенсиях идёт речь, — сказал Миронов. — У нас с 2015 года более 10 млн работающих пенсионеров без индексаций. Они свои пенсии заработали, заслужили. И работать продолжают в большинстве своём только потому, что пенсий назначенных на жизнь не хватает. И, наверное, государство все-таки должно уже в свете Конституции давать и для них индексацию".
"Правительство России уже занимается этим вопросом", — сказал президент.
Российские профсоюзы выступили за отмену накопительной части пенсии
Силуанов объяснил, почему не индексируют пенсии работающим пенсионерам
Лукашенко, который буквально несколько месяцев назад обвинял во всём происходящем мужа Тихановской, потом "координаторов из Европы", а потом нашёл и "российский след", снова передумал — виновата опять Европа.