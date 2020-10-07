Путин поддержал идею индексации пенсий работающим пенсионерам

На состоявшейся во вторник встрече президента России с руководителями думских фракций Владимир Путин поддержал предложение Сергея Миронова ("Справедливая Россия") о необходимости индексации пенсий работающим пенсионерам.

"Мы считаем это ошибочным тот факт, что в статье Конституции о нормах индексации пенсий нет уточнения, о каких именно пенсиях идёт речь, — сказал Миронов. — У нас с 2015 года более 10 млн работающих пенсионеров без индексаций. Они свои пенсии заработали, заслужили. И работать продолжают в большинстве своём только потому, что пенсий назначенных на жизнь не хватает. И, наверное, государство все-таки должно уже в свете Конституции давать и для них индексацию".

"Правительство России уже занимается этим вопросом", — сказал президент.