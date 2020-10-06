Основной версией трагедии, которая развернулась на побережье Камчатки, нужно считать выброс техногенных токсинов. При этом версия с "вулканической активностью" была встречена с удивлением как властями, так и профессиональными сейсмологами региона.
"Считаю, что все равно до конца нельзя со счетов списывать факты извержения в это время, хоть и несильные, хоть эта версия учеными рассматривается как менее вероятная.
Наиболее вероятные — это техногенные токсины, разлив некоего вещества, которое мы и пытаемся установить", — сообщил губернатор Камчатского края Владимир Солодов.
По словам Солодова, сейчас прорабатывается версия проблем на Козельском полигоне, где хранятся ядохимикаты. Чиновник отметил: за то, что происходит на полигоне, "толком никто не отвечает", при этом первые же осмотры показали "повреждение геомембраны, укрепительного слоя и отсутствие проволочного ограждения в нескольких точках по периметру".
Однако ситуация очень странная: загрязнение распространялось необычным способом.
"Специалисты считают, что загрязнение шло по дну и придонной части. Именно с этим связано то, что визуально мы не видим никаких искажений: нет масляных пятен, грязных берегов, ядовитого цвета воды.
В целом, все находится в рамках нормы и обычного состояния. Поэтому сейчас основная надежда на ученых, которые должны прийти к выводу, в чем источник заражения", — резюмировал губернатор.
По сведениям журналистов, предложение о переговорах уже направлено. В первую очередь для Украины интересен более "тесный" формат.