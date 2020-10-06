Власти РФ напрямую заинтересованы в том, чтобы в Киргизии была стабильность. Поэтому Москва выступает с призывом: всем политическим силам республики нужно сделать всё возможное для её сохранения, для стабильности как внешней, так и внутренней.
Киргизия — стратегический партнёр, союзник России, поэтому в Москве внимательно следят за происходящим.
"Россия заинтересована в обеспечении внутриполитической стабильности Киргизии — своего стратегического партнёра и союзника, безопасности и благополучия всего дружественного народа этой страны.
В этот критический для республики момент [политическим силам] важно проявить мудрость и ответственность в целях сохранения внутренней стабильности и безопасности", — отметили в МИД России.
Напомним: проблемы в Киргизии начались 6 октября и стали результатом парламентских выборов, результаты которых не устроили население страны.
По сведениям журналистов, предложение о переговорах уже направлено. В первую очередь для Украины интересен более "тесный" формат.