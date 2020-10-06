Регионы должны оперативнее принимать меры для предотвращения рисков загрязнения окружающей среды. Для этого им необходимо иметь полномочия по мониторингу особо опасных объектов накопленного вреда.
Такое мнение озвучил заместитель председателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев.
"Регионы тоже должны иметь полномочия по мониторингу особо опасных объектов накопленного вреда. Это позволит им более оперативно принимать меры по предотвращению рисков загрязнения окружающей среды", — пояснил Медведев.
По сведениям журналистов, предложение о переговорах уже направлено. В первую очередь для Украины интересен более "тесный" формат.