Медведев предложил дать регионам новые полномочия

Регионы должны оперативнее принимать меры для предотвращения рисков загрязнения окружающей среды. Для этого им необходимо иметь полномочия по мониторингу особо опасных объектов накопленного вреда.

Такое мнение озвучил заместитель председателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев.