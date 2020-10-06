Песков: комментировать по "делу Навального" нечего

На текущий момент в ситуации вокруг Алексея Навального нет подвижек, которые можно было бы прокомментировать.

В Москве всё ещё ждут ответа от Берлина, а также готовятся принять комиссию ОЗХО. Все остальные сведения СМИ уже известны, сообщил сегодня пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

"Пока ничего нового в разбирательстве не произошло. Новым могло бы стать получение информации из Берлина. Берлин пока молчит. Больше комментировать нечего", — подчеркнул Песков.

Напомним: разбирательства по делу вышли на новый уровень, когда Навальный обвинил Владимира Путина. По мнению политика, его отравление — дело рук какой-то из российских спецслужб, а отдавал приказ лично Путин.