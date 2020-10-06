На текущий момент в ситуации вокруг Алексея Навального нет подвижек, которые можно было бы прокомментировать.
В Москве всё ещё ждут ответа от Берлина, а также готовятся принять комиссию ОЗХО. Все остальные сведения СМИ уже известны, сообщил сегодня пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
"Пока ничего нового в разбирательстве не произошло. Новым могло бы стать получение информации из Берлина. Берлин пока молчит. Больше комментировать нечего", — подчеркнул Песков.
Напомним: разбирательства по делу вышли на новый уровень, когда Навальный обвинил Владимира Путина. По мнению политика, его отравление — дело рук какой-то из российских спецслужб, а отдавал приказ лично Путин.
"Моя версия заключается в том, что это сделали сотрудники либо ФСБ, либо СВР по указанию, конечно, безусловно, Путина", — сообщил Навальный в одном из интервью.
По сведениям журналистов, предложение о переговорах уже направлено. В первую очередь для Украины интересен более "тесный" формат.