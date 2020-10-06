В "ЕР" предложили узаконить временное проживание детей у бабушек

Если ребенок живёт с бабушкой, то формально "нарушает" закон. Дело в том, что данная ситуация с точки зрения права трактуется как "проживание у чужого человека", соответственно, у органов опеки есть повод оформить ситуацию как "отсутствие родительского попечения", а при негативном сценарии — и вовсе забрать ребенка.

На эти нестыковки указали представители "Единой России", которые выступили за внесение в законы поправок, позволяющих детям жить с дедушками, бабушками и прочими родственниками. Проект поправок уже внесен в Государственную Думу.

"Юридическая природа [ситуации] весьма спорна. В данном случае речь идёт о временном возложении полномочий законного представительства", — отмечают депутаты.

Документ позволит ребенку жить как с бабушками или дедушками, так и с сёстрами, братьями (если они совершеннолетние) и другими родственниками. Работать "согласие" будет в обе стороны — проживание узаконивает как желание ребенка, так и согласие родителей.