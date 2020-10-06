Как правительство "спасало" авиакомпании - и что из этого вышло

Авиакомпании в целом и "Аэрофлот" в частности имеют право не возвращать деньги за билеты в случае, если рейс не состоялся. В Минтрансе по ситуации высказались однозначно: деньги нужны авиаперевозчикам для балансировки бюджетов, поэтому их "заморозка" оправдана.

Ситуация очень странная — услуга не оказана, а деньги возвращать не хотят. По сути, это действительно нарушение ГК. Не слишком ли власть беспокоится за авиакомпании, давая им такие возможности?

Только на "Правда. Ру" — мнение эксперта Дмитрия Ионина, члена Комитета Государственной Думы по транспорту и строительству.

Отличная идея — но за чей счет?

"Я напомню, что 3 года — это срок исковой давности. Правительство "замораживает" на 3 года возможность выплаты, а через 3 года человек не может взыскать по Гражданскому кодексу. Поэтому, к сожалению, это такая легализованная "транспортная пирамида". Мы общались и кулуарно, и я как член Комитета по транспорту и строительств работал. Правительство считает, что нужно поддержать транспортников, чтобы они не рухнули. Отличная идея, только вопрос: за чей счёт их будут поддерживать? Сейчас получается, что за счет потребителя, а дальше уже действительно будет зависеть от репутации транспортника, от его финансовой устойчивости", — прокомментировал Ионин.

"Когда сможете, тогда и отдадите"

Эксперт отметил: транспортникам, по сути, развязывают руки и говорят: когда сможете, тогда и отдадите. Не сможете — можете людям деньги не отдавать. Понятно, что это не может устраивать потребителей услуги, пассажиров.

"Нам как депутатам в связи с этим были обращения. К сожалению, сегодня правительство с упорством, достойного лучшего применения, стоит на стороне того, что транспортников, по сути, будут кредитовать, как минимум, за счёт населения, и позволяют им, исходя из норм Гражданского кодекса, делать кредит безвозвратным", — сообщил Ионин.

Что дальше?

"Может быть, всё-таки удастся с учетом общественного мнения, с учётом того недовольства, которое объективное сегодня есть среди тех, кто куда-то ездит, летает, плавает и так далее. Возможно, как-то удастся додавить правительство. Потому что, по сути это подрывает доверие ко всей транспортной системе — люди просто будут опасаться покупать билеты, лишний раз задумываться, а стоит ли покупать, что если деньги могут не вернуть. В конце концов, это приведёт ещё к одному снижению пассажиропотока, приведет к снижению доходов транспортников", — уточняет Ионин.

Специалист дополняет: решение достаточно спорное. У людей падает доверие, падает пассажиропоток и всё равно потом будут спасать за счет бюджета.

"Мы настаиваем, что надо изначально спасать за счёт бюджета, безусловно, транспортникам нужны дотации. Но достаточно странное решение — делать это за счёт денег добросовестных покупателей", — резюмирует Ионин.

Материал подготовлен специально для "Правда. Ру".