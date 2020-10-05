Лавров: условия США по ДСНВ не устраивают Россию

В течение многих десятилетий Штаты не учитывали российские интересы в сфере СНВ, а также позволяли себе неоднозначные высказывания.

В текущем виде (в том, на котором настаивают в Вашингтоне) договор для Москвы неприемлем. И если в США не поменяют риторику, то "ДСНВ умрёт окончательно".

"Они вышли из ЮНЕСКО, они вышли из Совета ООН по правам человека, вышли они практически из всех договоров, и сейчас умрет последний договор о стратегических наступательных вооружениях, потому что условия, которые они выставили — абсолютно односторонние", — прокомментировал ситуацию Сергей Лавров, глава МИД РФ.

Напомним: ранее в Вашингтоне сообщили, что условия договора выгодны как для РФ, так и для США.

Белый дом считает, что если до конца президентских выборов в Штатах ДСНВ не примут в текущем виде, то можно будет значительно поднять "цену вопроса". Об этом рассказывал спецпредставитель президента США по контролю над вооружениями Маршалл Биллингсли.