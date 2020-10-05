Песков: Москва ведет диалог и с Баку, и с Ереваном

В Москве ведут постоянный диалог и с Баку, и с Ереваном. Так, Владимир Путин с 27 сентября уже успел трижды пообщаться с Николом Пашиняном.

Однако переговоры, как и прочие задачи — часть рабочего графика президентов, который достаточно насыщен. Так что говорить о "дефиците" контактов не стоит.

"Российско-турецкий и российско-азербайджанский диалог, как и российско-армянский, по теме карабахского конфликта осуществляется на высоком уровне и на постоянной основе", — уточнил для СМИ Дмитрий Песков.

Также, по данным Пескова, ситуацию отслеживает российский МИД: Сергей Лавров находится в плотном контакте со своими коллегами как в Азербайджане и в Армении, так и в Турции. Дополнительно Песков сообщил: проведение беседы с турецким лидером, Реджепом Эрдоганом, вполне возможно — "если возникнет необходимость".

Напомним: ранее МИД Армении выступил за проведение переговоров. На них, по словам армянской стороны, необходимо присутствие группы от ОБСЕ.