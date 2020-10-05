Матвиенко: компании уводят деньги в офшоры? Пусть платят больше налогов

Объектом пристального внимания Совета Федераций в очередной раз стали финансовые операции крупных российских компаний.

В частности, члены СФ рассмотрели вопрос несоразмерно больших дивидендов и траншей за границу. При этом многие компании предпочитают не вкладываться в развитие "на местах", а просто копить деньги на счетах за рубежом, что неприемлемо.

"Если они [компании] вкладывают прибыль в инвестиции, в развитие, в создание новых производств, новых рабочих мест, то налог на прибыль даже можно и уменьшить. А вот если они огромные средства выводят в офшоры, заработанные здесь в России, то вот на такие средства, как во многих странах Европы, можно существенно повысить налог", — высказалась председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко.

Только в такой ситуации, по ее мнению, налоговая система поможет стимулировать развитие страны и вкладывать средства в инвестпроекты.

На данный же момент, отметила Матвиенко, ситуация вопиющая: суммы дивидендов некоторых компаний оказываются больше региональных бюджетов.