Чиновники не спешат переводить школы на "удалёнку"

Несмотря на "усиленные" каникулы для московских школьников и всё более строгие меры безопасности в ряде регионов, полной "удалёнки" учащимся и учителям ждать не стоит. Так что все данные касательного массового перевода школ на режим "удалёнки" — просто слухи.

Такой точкой зрения поделились в Минпросвещения.

"К нам поступают данные [о переводе школ на "удалённый режим"], мы проверяем. В Москве каникулы объявлены. Но мы решения такого не принимаем, решение принимается, исходя из ситуации в регионе", — отметил замминистра просвещения Виктор Басюк.

В ведомстве уточнили: ранее вопрос "удалёнки" уже поднимался, и тогда регионам разрешили самостоятельно определять, нужны настолько жёсткие меры или нет. В Москве этим правом воспользовались - и объявили двухнедельные каникулы.

Для студентов ВУЗов ситуация примерно та же: в Минобрнауки сообщили, что массового "закрытия на карантин" высших учебных заведений ждать не стоит.