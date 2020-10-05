Представители ЛДПР разработали и отправили в правительство законопроект, согласно которому многие россияне смогут получить так называемые продовольственные сертификаты.
Реально ли принятие такого законопроекта? "Правда. Ру" взяла комментарий у Георгия Фёдорова, президента Центра социальных и политических исследований "Аспект", председателя движения "Гражданская Солидарность".
"Во-первых: это не "ноу-хау" ЛДПР — такие сертификаты (по сути — карточки) есть во многих развитых странах, например, в Соединенных Штатах. Там тоже люди, которые (по их стандартам) находятся за чертой бедности, получают карточки, сертификаты, которые отоваривают в супермаркетах. Понятно, туда не входят алкоголь, табак, излишества, но продуктовый минимум люди получают", — отметил Фёдоров.
Эксперт рассказал, что для России такой шаг необходим: в стране 6 лет подряд падает абсолютной доход населения и растёт безработица.
"Поддерживаю этот шаг. Он действительно поможет людям, плюс, естественно, сертификаты будут оплачиваться государством. То есть помогут сохранить ещё и рабочие места для отечественных производителей", — уверен Фёдоров.
Однако, по словам эксперта, на данном этапе правительство и Минфин "отбрасывают" меры прямой поддержки, если инициатива не идёт лично от Путина.
"В данном случае я, к сожалению, думаю пессимистично: правительство рассмотрит, скажет — у нас нет денег (либо это нецелесообразно), ещё какие-то отговорки придумает.
Но, в целом, этот законопроект я поддерживаю", — резюмировал Фёдоров.
Материал подготовлен специально для сайта "Правда. Ру".
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