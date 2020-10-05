Рассекречены переговоры Путина и Клинтона по "Курску"

Неожиданная находка ждала СМИ на официальном портале цифровой библиотеки Билла Клинтона. В числе прочих представленных данных в открытом доступе оказались расшифровки бесед Путина и Клинтона по поводу ситуации с подводной лодкой К-141 "Курск".

Документы были в свободном доступе с лета 2019 года, но обратили на них внимание лишь сейчас.

"Сожалею обо всем, через что вам пришлось пройти из-за гибели "Курска". Когда происходит что-то такое, люди по всему миру представляют себя на месте жертв и их близких, но я представлял себя и на вашем месте. Вам, наверное, пришлось столкнуться со множеством критики. Это всегда случается. После Оклахома-Сити многие спрашивали, хорошо ли здание было защищено и не пустили ли мы террористов в страну. Так что сердцем я был и с людьми на дне моря, и со всеми остальными тоже", — сообщал тогда президент США. "Я оказался в ловушке между плохими и худшими вариантами. Мне говорили, что если бы я сразу спустил туда маленькую подводную лодку и хотя бы попытался спасти парней, мои рейтинги выросли бы. Нельзя позволять делать что-то подобное ради пиара. Нужно отдавать приоритет реальному спасению людей. Я ценю вашу искреннюю поддержку. Как ни странно, последующие опросы показали, что этот инцидент не повлиял на мое положение. Но я очень боюсь, что нечто подобное может повториться", — ответил собеседнику Владимир Путин.

По словам президента, тогда российское руководство ощущало себя "бессильным".