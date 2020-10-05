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Киев попросил Москву о переговорах

Вопросы урегулирования проблем Донбасса в некотором роде завели Киев "в тупик". Для выхода из "тупика" властям Украины нужно пообщаться с Москвой, в частности, напрямую с Владимиром Путиным. О такой ситуации рассказали украинские СМИ.

Киев попросил Москву о переговорах

По сведениям журналистов, предложение о переговорах уже направлено. В первую очередь для Украины интересен более "тесный" формат: ранее решить вопрос Донбасса пробовали силами Трехсторонней группы по урегулированию в составе Украины, РФ и ОБСЕ, однако результатов это не принесло.

Вопрос Донбасса для Киева на текущий момент — один из ключевых: страна теряет как репутацию, так и уважение политических партнеров. Однако представители президента уверены — Зеленский сможет решить вопрос. Именно поэтому и понадобились переговоры.

"Лучше всего вести переговоры с Кремлем выходит у Зеленского", — отмечают в СМИ.

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