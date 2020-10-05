Сенатор Совета Федерации: повторное закрытие границ исключать нельзя

В России ситуация с заболеваемостью удерживается под контролем, а в регионы оперативно поступают вакцины.

Однако прорабатывать нужно и негативные сценарии — при одном из них возможно повторное закрытие границ страны и резкое снижение числа авиарейсов.

"Россия может повторно закрыть границы из-за ухудшения с коронавирусом", — сообщил сенатор Валерий Рязанский для СМИ.

Напомним: наиболее проблемная обстановка в столичном регионе, где рост заболеваемости вынудил власти задуматься о новых мерах, в частности:

ввести для школьников внеочередные каникулы длиной в две недели;

настойчиво порекомендовать компаниям перевести сотрудников на "удаленку";

посоветовать пожилым людям оставаться в режиме самоизоляции.

При этом ситуация с вакцинированием весьма интересна. По данным "Единой России", 73% жителей страны не готовы к вакцинации и думают от неё отказаться. "За" проголосовали 23%.