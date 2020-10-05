Помощи не ждут: российские продавцы уходят на AliExpress

Посмотрев на действия российских властей по поддержке экономики в целом и бизнеса в частности, российские коммерсанты начали потихоньку искать варианты работы "на стороне". Будучи, очевидно, неудовлетворёнными помощью от государства, они уходят на зарубежные торговые площадки.

По данным "AliExpress Россия", количество магазинов, которые работают из России, выросло примерно в два раза за период с марта по октябрь 2020 года.

"К концу сентября с AliExpress работали более 22 тысячи российских продавцов, в ассортименте которых более 3,5 млн товаров. По сравнению с весной эти показатели выросли в два раза: в марте на платформе было 10 тысяч продавцов с ассортиментом из 1,5 млн товаров", — уточняют эксперты.

При этом покупатели новых продавцов оценили: примерно 30% от общего оборота платформы составили продажи как раз локальных продавцов. Интересно, что тренд поддерживают не только небольшие, но и крупные компании: известно о "представительствах" на AliExpress таких гигантов, как "Связной", "Лента" и "Твоё".