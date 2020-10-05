Помпео: Штаты готовы к провокациям

В случае если во время болезни Дональда Трампа враги Штатов задумают какие-либо провокации, то в стране к ним готовы. Несмотря на то что желающих "навредить Америке" достаточно много, в администрации приняли все меры и готовы пресекать любые провокации.

Так обрисовал ситуацию госсекретарь Майк Помпео, заявление уже доступно на сайте американского Госдепа.

"Вся команда готова. Мы знаем, что в мире есть враждебные нам лица. США полностью готовы: как Госдепартамент, так и наши дипломаты. Сегодня я был у [председателя комитета начальников штабов ВС США] генерала Милли. Все готовы", — отмечает Помпео.

Данные о состоянии Трампа поступают несколько противоречивые: если на 4 октября для СМИ сообщали, что президент чувствует себя хорошо, то уже 5 числа стало известно об ухудшении его самочувствия. Сообщается, что Трамп страдает от повышенной температуры, а также недостатка кислорода в крови.