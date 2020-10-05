Швеция призывает Армению и Азербайджан вернуться к мирным переговорам

Постоянные вооруженные столкновения армий Азербайджана и Армении нужно немедленно прекратить. Сторонам стоит сложить оружие и начать переговоры, потому что в результате военных операций страдают и гражданские.

В числе выступающих с такими призывами теперь и Швеция — об этом сообщает министр иностранных дел Швеции Анн Линде.

"Да, ситуация, конечно, очень тревожная, и я глубоко сожалею о погибших, и много погибших есть среди гражданского населения. И сейчас самое главное, чтобы боевые действия немедленно прекратились и стороны вернулись за стол переговоров", — уточнила политик.

Ранее Линде планировала прилететь как в Баку, так и в Ереван, и помочь разобраться в ситуации дипломатическими методами. Однако специалисты по безопасности сочли полеты над зоной конфликта слишком опасными, поэтому Линде пришлось ограничиться телефонной беседой с МИД обеих стран.