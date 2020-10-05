Патрушев: некоторые регионы недостаточно занимаются кибербезопасностью

В ряде российских регионов весьма своевольно подошли к вопросам кибербезопасности, фактически подставив под удар часть инфраструктуры.

Например, в Сибири у ряда субъектов нет даже четкого плана по переходу на отечественное ПО, а также каких-либо списков инфраструктуры, защита которой в приоритете.

Об этом рассказал в ходе совещания совещания по вопросам нацбезопасности регионов СФО секретарь Совета Безопасности РФ Николай Патрушев.

"Кроме того, не завершены работы по обеспечению защиты информации ограниченного доступа, не содержащей сведения, составляющие государственную тайну", — отметил чиновник.

Напомним, что в рамках обеспечения глобальной кибербезопасности Россия внедряет ряд мер, в частности — так называемый "внутренний Интернет". В случае "отключения рубильника" со стороны США российский "дублер" поможет сохранить работоспособность всех систем, уверены разработчики.