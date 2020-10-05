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Сегодня в Хельсинки Россия и США будут обсуждать договор по СНВ

Сегодня, 5 октября, в Хельсинки пройдет очередной раунд переговоров между США и Россией по вопросам стратегической стабильности.

Сегодня в Хельсинки Россия и США будут обсуждать договор по СНВ

Сообщается, что делегацию России возглавит Сергей Рябков, заместитель руководителя внешнеполитического ведомства. Его визави будет Маршалл Биллингсли, спецпредставитель американского президента по контролю над вооружениями.

Напомним, что в ходе предыдущей встречи Биллингсли настаивал на том, что президенты США и России должны подписать некое совместное заявление —

"прообраз договора, который придет на смену Договору о стратегических наступательных вооружениях (ДСНВ) и в который будут включены многие вопросы, беспокоящие Вашингтон".

И даже заявлял в ультимативной форме, что

"если такой документ будет согласован в ближайшие месяцы, то администрация президента США Дональда Трампа готова говорить о продлении ДСНВ. Если нет, договор продлен не будет, а США приступят к обратной конверсии своих стратегических вооружений".

Каков настрой российской стороны

Сергей Рябков, комментируя требование американских переговорщиков, говорил тогда, в августе, что

"на той основе, которую предлагают США, хорошая сделка не просматривается".

"Понимая сложность движения вперед с учетом того, насколько различны наши подходы и как далеко они отстоят друг от друга, мы и предлагаем продлить ДСНВ в том виде, как он подписан", — сказал тогда Сергей Рябков.

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