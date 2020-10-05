Сегодня в Хельсинки Россия и США будут обсуждать договор по СНВ

Сегодня, 5 октября, в Хельсинки пройдет очередной раунд переговоров между США и Россией по вопросам стратегической стабильности.
Сообщается, что делегацию России возглавит Сергей Рябков, заместитель руководителя внешнеполитического ведомства. Его визави будет Маршалл Биллингсли, спецпредставитель американского президента по контролю над вооружениями.
Напомним, что в ходе предыдущей встречи Биллингсли настаивал на том, что президенты США и России должны подписать некое совместное заявление —
"прообраз договора, который придет на смену Договору о стратегических наступательных вооружениях (ДСНВ) и в который будут включены многие вопросы, беспокоящие Вашингтон".
И даже заявлял в ультимативной форме, что
"если такой документ будет согласован в ближайшие месяцы, то администрация президента США Дональда Трампа готова говорить о продлении ДСНВ. Если нет, договор продлен не будет, а США приступят к обратной конверсии своих стратегических вооружений".
Сергей Рябков, комментируя требование американских переговорщиков, говорил тогда, в августе, что
"на той основе, которую предлагают США, хорошая сделка не просматривается".
"Понимая сложность движения вперед с учетом того, насколько различны наши подходы и как далеко они отстоят друг от друга, мы и предлагаем продлить ДСНВ в том виде, как он подписан", — сказал тогда Сергей Рябков.
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